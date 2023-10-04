«Мы всех шайтанов уничтожим». Кадыров пригрозил тем, кто распускает слухи о его болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал интервью на фоне слухов о своей болезни. Он отверг информацию о проблемах со здоровьем и заявил, что распространяют такую информацию люди, которые «хотят уничтожить наше государство, народы, религии», а российские ресурсы распространяют их «как агенты».