Эрик Гарсия и Жюль Кунде, защитники "Барселоны", получили травмы. Гарсия выбыл на 3-4 недели, Кунде рискует пропустить матч против "ПСЖ" 20 октября.
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