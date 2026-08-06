Кампания по саботажу дресс-кода в Югре набирает обороты. С октября 2025 года общеобразовательные учреждения округа стали территорией строгого светского стиля.
Никабы и хиджабы как средство разжигания. Почему «замотанок», клепающих ролики, не наказывают?
Комментарии
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Наталия
Vladimir Goroch
Запретили бы давно, тем самым решили бы радикально.
Причина в том, что тем, кто может и должен это запретить, такая ситуация выгодна. Кому-то из-за того, что диаспоры и ДУМ платят за "лояльность" по отношению к этим выходкам, другим - нужны внутреннее напряжение и раскол России, третьим просто наплевать на Россию, поскольку они являются гражданами других государств.
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1 м.
Евгений Тальковский
Вот интересно, в Таджикистане, мусульманской стране, запретили законодательно не только подобную одежду, но даже козлинные бородки мужикам, вплоть до доставки в полицию и силового бритья, и всё нормально, а в России - христианской стране, это вызывает недовольство. Валите на свою историческую родину и там ходите в чём хотите
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1 м.
Евгений Тальковский
https://rahmat.ru/novosti/zakonodatelstvo/v-tadzhikistane-vstupil-v-silu-zapret-na-hidzhaby-borody-i-arabskuyu-odezhdu
В Таджикистане вступил в силу запрет на хиджабы, бороды и арабскую одежду
rahmat
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1 м.
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