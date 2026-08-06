Никабы и хиджабы как средство разжигания. Почему «замотанок», клепающих ролики, не наказывают?

Наталия

Vladimir Goroch Запретили бы давно, тем самым решили бы радикально.

Причина в том, что тем, кто может и должен это запретить, такая ситуация выгодна. Кому-то из-за того, что диаспоры и ДУМ платят за "лояльность" по отношению к этим выходкам, другим - нужны внутреннее напряжение и раскол России, третьим просто наплевать на Россию, поскольку они являются гражданами других государств.