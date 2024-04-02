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Натуральная красота. Врачи назвали продукты, которые сохраняют молодость

Натуральная красота. Врачи назвали продукты, которые сохраняют молодость

В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников и приглашенная в студию эксперт — врач-косметолог высшей категории Наталья Николаева — рассказали, какие продукты из холодильника помогут сохранить здоровье и молодость кожи.

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