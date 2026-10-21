Правозащитники просят разрешить переписку только с 08:00 до 21:00, запретить оскорбления и назначить модератора в каждом чате Центр "Сорок Сороков" направил в Министерство просвещения РФ обращение с инициативой упорядочить общение в школьных родительских чатах.
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