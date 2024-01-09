В магазинах России могут появиться социальные полки с бесплатными продуктами

Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" подготовили поправки в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ", которые предусматривают организацию в российских торговых сетях "социальных полок" .
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