«Динамо» открывает культурно-досуговое пространство рядом с Красной площадью

ФК «Динамо» презентовал BetBoom Дом Динамо – новую форму культурно-досугового пространства, расположенную в самом сердце Москвы – в ГУМе, рядом с Красной площадью, где славная история места, футбольного клуба и города переосмыслена в современном ключеФК «Динамо» презентовал BetBoom Дом Динамо – новую форму культурно-досугового пространства, расположенную в самом сердце Москвы – в ГУМе, рядом с Красной площадью, где славная история места, футбольного клуба и города переосмыслена в современном ключе.