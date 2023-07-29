Все о футболе

5 подписчиков

«Динамо» открывает культурно-досуговое пространство рядом с Красной площадью

«Динамо» открывает культурно-досуговое пространство рядом с Красной площадью

ФК «Динамо» презентовал BetBoom Дом Динамо – новую форму культурно-досугового пространства, расположенную в самом сердце Москвы – в ГУМе, рядом с Красной площадью, где славная история места, футбольного клуба и города переосмыслена в современном ключеФК «Динамо» презентовал BetBoom Дом Динамо – новую форму культурно-досугового пространства, расположенную в самом сердце Москвы – в ГУМе, рядом с Красной площадью, где славная история места, футбольного клуба и города переосмыслена в современном ключе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх