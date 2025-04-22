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Петербургский дневник

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В Госдуме хотят обязать письменно согласовывать с соседями сдачу квартиры в аренду

В Госдуме хотят обязать письменно согласовывать с соседями сдачу квартиры в аренду

Также предлагается ввести административную ответственность Депутаты Государственной думы внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается обязать собственников квартир письменно согласовывать с соседями сдачу помещения в аренду, если они не заключают с арендаторами договор найма и не регистрируют его в установленном порядке, документ оказался в распоряжении РИА Новости.

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