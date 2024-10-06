БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Многоцелевая робототехническая платформа «Тор»

Многоцелевая робототехническая платформа «Тор»

РТК «Тор» в боевой конфигурации на «Армии-2023» В настоящее время в России ведётся разработка нескольких различных робототехнических комплексов боевого и транспортного назначения.

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