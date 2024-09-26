Axios: США представят план о временном перемирии Израиля и "Хезболлы"

Вашингтон работает над новой дипломатической инициативой, которая предполагает паузу в боевых действиях в Ливане и возобновление переговоров о сделке по заложникам в Газе и прекращению огня в этом палестинском анклаве.
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