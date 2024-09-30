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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Гомельский прояснил свои апрельские слова, что с Дончичем «Даллас» «ничего не выиграет»

Гомельский написал об этом в своей конференции. Вопрос: Правильно ли понимаю, вы считаете, что клуб, за который играет Лука Дончич, никогда не станет чемпионом НБА? Гомельский: Дело не в Луке, а в том, с кем Дончич выходит на площадку.

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