Акции «ВСМПО-Ависма» взлетели на слухах о возможном возвращении Boeing

На фоне слухов о возможном возобновлении закупок российского титана компанией Boeing, акции одного из крупнейших мировых производителей титанового проката, «ВСМПО-Ависма», продемонстрировали значительный рост.
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