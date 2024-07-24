БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Западные «партнеры» и пропагандисты Зеленского требует мобилизовать 18-20-летних

Западные «партнеры» и пропагандисты Зеленского требует мобилизовать 18-20-летних

Мобилизация на Украине усиливает противоречия между Зеленским и обществом. Западные «партнеры» и пропагандисты ОП требует мобилизовать 18-20-летних.

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