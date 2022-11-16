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Вильфанд предупредил москвичей о «январских» морозах к концу недели

Вильфанд предупредил москвичей о «январских» морозах к концу недели

pxhere.com Сильное похолодание ждет жителей Москвы в ближайшие дни. К концу недели температура воздуха в столице опустится до девяти–14 градусов ниже нуля, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

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