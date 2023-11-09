Политик Рогов: задействование ОТГ Марун говорит о больших потерях ВСУ

Летом Киев на Запорожском направлении задействовал оперативно-тактическую группу "Марун", хорошо оснащенную оружием и прошедшую обучение в странах НАТО, что свидетельствует о больших потерях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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