Театр абсурда
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Театр абсурда

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Безусловный аргумент: в России всерьез готовятся к ядерной войне?

Безусловный аргумент: в России всерьез готовятся к ядерной войне?

В предстоящих учениях будут задействованы как сухопутные войска, так и военные моряки и боевая авиация.

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Комментарии
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Олег Орлов
Думаю, на три четыре сотни объектов в Европе давно надо было ответить... И по опыту, мы пытались сохранить города, а товарищи нет...  Не пора ли по правилам ими же проводимыми играть? А то мы во всех ищем друзей... От трех сотен боеголовок арсенал  не обеднеет... Будет чем ответить, если рыпнутся дальше расширять конфликт... Но уже не Нато, а США...  Миллионы погибших во время войны тоже не думали умирать.  Но увы, так складываются обстоятельства...
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16 час.
213
Таковы правила игры! Нарушивший - выбывает из гонки и уходит в небытие..................
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16 час.
Андрей
Россия не должна готовиться к ядерной войне! Мы должны быть в постоянной ,ежесекундной готовности к тактическому ядерному удару , как стратегические силы.
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13 час.

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