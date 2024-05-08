Безусловный аргумент: в России всерьез готовятся к ядерной войне?

Олег Орлов

Думаю, на три четыре сотни объектов в Европе давно надо было ответить... И по опыту, мы пытались сохранить города, а товарищи нет... Не пора ли по правилам ими же проводимыми играть? А то мы во всех ищем друзей... От трех сотен боеголовок арсенал не обеднеет... Будет чем ответить, если рыпнутся дальше расширять конфликт... Но уже не Нато, а США... Миллионы погибших во время войны тоже не думали умирать. Но увы, так складываются обстоятельства...