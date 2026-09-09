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ФедералПресс

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Путин привел в восторг миллиард китайцев: Японии преподали жесткий урок истории

Путин привел в восторг миллиард китайцев: Японии преподали жесткий урок истории

МОСКВА, 9 сентября, ФедералПресс. Между Россией и Японией разгорелся очередной дипломатический скандал, поводом к которому стала установка в Хабаровске памятника советскому солдату, бьющему прикладом ружья по пограничному столбику с хризантемой.

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