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Царьград

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Пожизненное заключение за мятеж: Совет Федерации утвердил новый закон

Пожизненное заключение за мятеж: Совет Федерации утвердил новый закон

Совет Федерации утвердил закон о пожизненном заключении за вооружённый мятеж. Закон также предусматривает до 15 лет тюрьмы для иностранцев, помогающих противнику на территории России.

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