Нардеп Дмитрук призвал начать настоящие переговоры с Россией

В Верховной раде прозвучал призыв срочно переходить к реальным переговорам с Россией. Причем Владимиру Зеленскому в этом процессе места уже нет, уверены некоторые украинские политики.
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