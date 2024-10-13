Внимание, жители и гости Сочи! Метеорологи сообщают, что в ночь и утро 14 октября 2024 года на территории Сочи и федеральной территории Сириус ожидаются сильные дожди, возможны грозы.
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Внимание, жители и гости Сочи! Метеорологи сообщают, что в ночь и утро 14 октября 2024 года на территории Сочи и федеральной территории Сириус ожидаются сильные дожди, возможны грозы.