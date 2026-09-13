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Царьград

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Хазин: Путин передал Трампу ультиматум. Нас ждёт развязка

Хазин: Путин передал Трампу ультиматум. Нас ждёт развязка

Экономист Хазин заявил, что президент Путин через спецпосланников Трампа передал Вашингтону ультиматум: Москва готова обсуждать Украину, но только после выполнения ранее данных американских обещаний.

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