Аналитики назвали вакансии-лидеры для пенсионеров в России

Самой оплачиваемой стала профессия стикеровщика Аналитики сервиса «Авито Работы» составили подборку массовых профессий с наибольшим числом вакансий, доступных в том числе для россиян на пенсии, об этом пишет RT.
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