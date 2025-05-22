«Ким Чен Ын огорчён»: в КНДР во время спуска на воду произошла авария с эсминцем

Вчера, как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в Чхончжинской судостроительной верфи в торжественной обстановке проходила процедура спуска на воду нового боевого корабля, имеющего водоизмещение в 5 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии