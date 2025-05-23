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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарль Леклер: «Не думаю об уходе из «Феррари». Верю в проект и Вассера»

Пилот «Феррари» рассказал, что даже в теории не рассматривает уход из итальянской команды, несмотря на сложный период.

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