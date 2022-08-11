В Запорожье заявили о трех попаданиях в районе хранилища изотопов у АЭС

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, в результате обстрелов Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) была повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская".
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, в результате обстрелов Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) была повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская".
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