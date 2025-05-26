Прохор Шаляпин пошел на работу ради «Яндекса 360»

Устроился на работу в компанию, которая называется «Богатая жизнь», пообщался с СДВГ-менеджером и ушел в отпуск с формулировкой «Завидуйте молча» — это история нескольких дней жизни Прохора Шаляпина, которые он показал в рекламе для «Яндекса 360».