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Прохор Шаляпин пошел на работу ради «Яндекса 360»

Прохор Шаляпин пошел на работу ради «Яндекса 360»

Устроился на работу в компанию, которая называется «Богатая жизнь», пообщался с СДВГ-менеджером и ушел в отпуск с формулировкой «Завидуйте молча» —&nbsp;это история нескольких дней жизни Прохора Шаляпина, которые он показал в рекламе для «Яндекса 360».

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