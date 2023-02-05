От Орловой до Качалова: кто играет легендарных артистов в сериале «Раневская»

В одном из самых ожидаемых сериалов сезона легенд советского кино и театра играют известные российские актеры: рассказываем подробнее о реальных людях искусства, окружавших великую Фаину Раневскую, а также о тех, кто воплотил их на экранеВ биографической драме «Раневская» режиссера Дмитрия Петруня, стартующей 8 февраля в онлайн-кинотеатре Kion, заглавную роль — Фаины Георгиевны Раневской — исполнила Мариэтта Цигаль-Полищук, дочь Любови Полищук и правнучка писательницы Мариэтты Шагинян.