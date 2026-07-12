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Газета.ру

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Месси призвал судью матча Аргентины и Швейцарии разговаривать с ним уважительно

Месси призвал судью матча Аргентины и Швейцарии разговаривать с ним уважительно

Аргентинский нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси во время матча четвертьфинала чемпионата мира - 2026 с национальной командой Швейцарии сделал замечание главному арбитру встречи Жоау Пиньейру.

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