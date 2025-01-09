В Чили президент пригрозил поджигателям лесов

Люди, которые занимаются поджогами и провоцируют возникновение в Чили лесных пожаров, не остануться безнаказанными, заявил чилийский президент Габриэль Борич, об этом 9 января сообщает издание BioBioChile.
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