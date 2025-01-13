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Помощи не будет: Русские войска перерезали трассу Димитров – Константиновка

Помощи не будет: Русские войска перерезали трассу Димитров – Константиновка

Русские войска перерезали трассу Димитров – Константиновка в ДНР. Вооружённым силам Украины (ВСУ), находящимся в этом районе, пришло время осознать, что помощи не будет.

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