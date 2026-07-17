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Петр Мамонов прожил не две, а четыре совершенно разные жизни — и каждый раз словно становился другим человеком

Петр Мамонов прожил не две, а четыре совершенно разные жизни — и каждый раз словно становился другим человеком

«Я считаю, он прожил именно четыре жизни», — так Павел Лунгин описал Петра Мамонова, объясняя замысел документального фильма, над которым продолжает работать.

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