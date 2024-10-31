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Жильцы дома в Черкесске рассказали, что местная бабушка не пускала газовиков

Жильцы дома в Черкесске рассказали, что местная бабушка не пускала газовиков

Жильцы пятиэтажки в Черкесске, в которой произошёл взрыв газа, рассказали, что в квартире, где мог произойти взрыв газа, жила женщина, которая «скидывала из окна мусор на соседей» и не пускала к себе газовиков, которые приезжали проверить оборудование.

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