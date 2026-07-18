Захарова: ремилитаризация фашизма — следствие общезападной расистской логики

Ускоренная ремилитаризация фашизма является результатом общей расистской идеологии, присущей Западу. С таким заявлением выступила в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания главы компании Palantir Алекса Карпа о послевоенной Германии.
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