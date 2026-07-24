Военкор Коц высмеял Зеленского: как глава Украины «блеснул» знанием английского.Глава киевского режима Владимир Зеленский, известный своей требовательностью к украинским чиновникам в вопросе использования английского языка, сам столкнулся с языковыми трудностями во время интервью американскому блогеру Лоре Лумер.