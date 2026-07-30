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«Дом.рф» планирует секьюритизацию ипотеки на 850 млрд рублей

Госкорпорация «Дом.рф» планирует секьюритизировать рекордный объем ипотечных кредитов в 2026 году — 850 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Максима Грицкевича.

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