Ирерихонская роза взошла у цветовода в Нижнем Новгороде

Иерихонская роза взошла у цветовода в Нижнем Новгороде. Другое название растения — роза пустыни, и оно считается одним из самых удивительных на планете.
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