Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

86 подписчиков

Джа Морэнт набрал 49 очков в победном матче с «Хьюстоном»

Джа Морэнт набрал 49 очков в победном матче с «Хьюстоном»

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт стал главным героем матча с «Хьюстоном» (129:122). Морэнт в пятницу набрал 49 очков, реализовав 5 дальних бросков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх