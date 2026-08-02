Новые зацепки: что скрывают все участники дела убитых в Тае брата и сестры

Убийство двух юных россиян в Паттайе обрастает новыми леденящими душу деталями. Зачем бандиты с криминальным прошлым установили следящее устройство на старенький арендованный байк, прежде чем зверски расправиться с братом и сестрой? Почему официальная версия ограбления трещит по швам, а мать погибших отказывается идти на опознание? В эксклюзивном расследовании aif.