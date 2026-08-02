Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 431 подписчик

Новые зацепки: что скрывают все участники дела убитых в Тае брата и сестры

Новые зацепки: что скрывают все участники дела убитых в Тае брата и сестры

Убийство двух юных россиян в Паттайе обрастает новыми леденящими душу деталями. Зачем бандиты с криминальным прошлым установили следящее устройство на старенький арендованный байк, прежде чем зверски расправиться с братом и сестрой? Почему официальная версия ограбления трещит по швам, а мать погибших отказывается идти на опознание? В эксклюзивном расследовании aif.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии