Новые зацепки: что скрывают все участники дела убитых в Тае брата и сестры

Убийство двух юных россиян в Паттайе обрастает новыми леденящими душу деталями. Зачем бандиты с криминальным прошлым установили следящее устройство на старенький арендованный байк, прежде чем зверски расправиться с братом и сестрой? Почему официальная версия ограбления трещит по швам, а мать погибших отказывается идти на опознание? В эксклюзивном расследовании aif.
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