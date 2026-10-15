Зеленский выпросил у Бернема крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по России Украина получит дополнительную партию крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, поставку готовит Великобритания.
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