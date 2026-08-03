Джон Джонс высоко оценил непобеждённого бойца UFC Гейбла Стивсона

39-летний экс-чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весах Джон Джонс поделился мнением о непобеждённом бойце UFC Гейбле Стивсоне, который также является победителем Олимпийских игр 2020 года по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг.