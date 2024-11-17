Война на Украине может закончиться «в ближайшие месяцы»: канадец Трюдо тоже хочет поговорить с Путиным

Война на Украине может закончиться «в ближайшие месяцы», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, поддержавшего вчерашний звонок немецкого канцлера Шольца в Москву.
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