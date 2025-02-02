Петрозаводчанин ударил ножом приревновавшую его подругу

Конфликт на почве ревности в Петрозаводске завершился уголовным делом В Петрозаводске завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, которого обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью с использованием предмета, применяемого как оружие.