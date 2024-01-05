Валентина Гунина: «Перед ЧМ мы шутили, что с российскими девочками сложнее всего играть на международных турнирах, потому что каждая хочет тебе вырвать волосы»

30 декабря Гунина стала победительницей чемпионата мира по блицу, который прошел в Самарканде. «Перед чемпионатом мира мы шутили, что с российскими девочками сложнее всего играть на международных турнирах, потому что каждая хочет тебе вырвать волосы, ха-ха.