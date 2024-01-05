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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валентина Гунина: «Перед ЧМ мы шутили, что с российскими девочками сложнее всего играть на международных турнирах, потому что каждая хочет тебе вырвать волосы»

30 декабря Гунина стала победительницей чемпионата мира по блицу, который прошел в Самарканде.  «Перед чемпионатом мира мы шутили, что с российскими девочками сложнее всего играть на международных турнирах, потому что каждая хочет тебе вырвать волосы, ха-ха.

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