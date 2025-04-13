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Царьград

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Принято решение по школьнице, которую сняли в запрещённом видео в Челябинске

Принято решение по школьнице, которую сняли в запрещённом видео в Челябинске

Стало известно о её состоянии и дальнейшей жизни.12-летняя школьница с особенностями развития из окрестностей Миасса, ставшая жертвой жестокого нападения сверстников, прошла курс реабилитации при поддержке психологов Челябинска.

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