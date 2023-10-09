В США рассказали, почему необходимо прекратить финансировать Украину: «Близка к краху»

ВАШИНГТОН, 9 октября, ФедералПресс. Ситуация на Украине близка к краху, поэтому, если американский конгресс одобрит предложенный Белым домом новый пакет помощи Украине на 100 млрд долларов, то президент Джо Байден окажется в сложной ситуации.