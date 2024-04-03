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Журналиста Александра Скобова* задержали в Петербурге

Журналиста Александра Скобова* задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил 78.ru.Следствие установило, что с 17 июля 2023 по 7 февраля 2024 года Скобов* в Telegram-канале выкладывал посты, которые оправдывали и пропагандировали терроризм.

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