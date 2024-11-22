Golden Joystick Awards назвала Black Myth: Wukong игрой года; S.T.A.L.K.E.R. 2 сумела растопить сердца игроков, несмотря на обилие багов; журналисты опубликовали финальные превью Avowed; метроидванию Mandragora перенесли на 2025-й; Flint: Treasure of Oblivion попытаются выпустить в декабре; Анджей Сапковский выпустит новую книгу по «Ведьмаку»; Valve обязала разработчиков подроб .
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