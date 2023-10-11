В Нижнем Новгороде прошел окружной слет поисковых отрядов "Никто не забыт"

В этом году в Нижнем Новгороде собрались более 200 участников из 14 регионов ПФО. С 4 по 7 октября у поисковиков прошли конкурсные испытания: "Визитная карточка команды", "Экспозиция по итогам полевого сезона", "Архивный поиск", "Поисковая викторина и техника безопасности", "Военно-историческая викторина", "Топография и ориентирование на местности", "Оказание первой медицинской помощи", "Порядок проведения и документирования полевых и поисковых работ".