В Яндексе сейчас можно следить за расписанием разводки мостов в Санкт-Петербурге

В Яндексе Путешествиях появилась удобная функция для планирования поездок в Санкт-Петербург. Теперь, когда вы открываете раздел "Моя поездка" в приложении, вы можете посмотреть расписание движения мостов через Неву.
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