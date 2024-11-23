В Чувашии сотрудники Госавтоинспекции вместе с общественниками поздравили женщин-водителей с предстоящим Днем матери

В преддверии замечательного праздника сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями общественной организации «Совет отцов» Чувашии и радиостанцией «Радио Рекорд», по доброй традиции, поздравили женщин-водителей.
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